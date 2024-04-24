الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير مستشفى بنى سويف التخصصى يزور المرضى من الأشقاء الفلسطينيين

الجولة
الجولة

زار الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام مستشفي بنى سويف التخصصي، المرضى من الأشقاء الفلسطينيين بعد استقبالهم بالمستشفى، وذلك من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم، ومتابعة الملفات الصحية للمرضي.

وأجرى مدير المستشفي خلال جولته، حوارًا مع عدد من المرضي وأسرهم للاطمئنان على الخدمة المقدمة لهم داخل المستشفى، والشد من أزرهم، مؤكدًا حرص المستشفى على مساندة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة لهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وعبر المرضي من الأشقاء الفلسطينيين عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة المصرية على استقبالهم داخل المستشفيات وتوجيه كافة الرعاية الصحية لهم، والأطقم الطبية بمستشفى بنى سويف التخصصي لدورهم فى تقديم كافة الخدمات والفحوصات الصحية لهم داخل المستشفى.

رافق مدير عام المستشفى خلال جولته يوسف شعبان الجميل عضو مجلس إدارة المستشفى، والدكتورة ايمان البنا، والدكتورة ريهام على نواب مدير المستشفي.

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بني سويف غزة فلسطين مستشفى بني سويف التخصصي وزارة الصحة

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