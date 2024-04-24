محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة مالية لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف مساعدة مالية لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية "تقيم بمدينة بني سويف "،نظرا لظروفها المادية والاجتماعية الصعبة، والتي كان المحافظ قد كلف وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، بدراسة حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها وتوفير متطلباتها في إطار المتاح.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين الذى يعقده محافظ بني سويف، بشكل مستمر للوقوف على شكاوى ومطالب المواطنين، بحضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وخلال "لقاء اليوم" استمع المحافظ لشكوى المواطنة التي أكدت أنها تعاني ظروف أسرية واجتماعية صعبة، خاصة بعد انفصالها عن زوجها ولديها ابن في مرحلة التعليم الثانوي، ولا تحصل الا على معاش تكافل وكرامة، أنها سيدة لا تعمل وتقيم مع شقيقها في شقة مستأجرة.

قرر المحافظ صرف مساعدة مالية وتكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الوحدة المحلية؛ لدراسة مدى إمكانية توفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل لها وابنها، فضلا عن التنسيق مع التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني؛ لضمان توفير الدعم والحماية الاجتماعية والمادية من مساعدات موسمية عينية ومادية لها "قدر الإمكان"، مراعاة لظروفها.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفذًا من مسؤولي مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.

بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام والدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني والدكتورة نهاد المغربل، والدكتور باسم فهمي، الدكتور محمد صابر،الدكتور إيهاب عقبة الدكتور أشرف خضر، الدكتور نادية خليفة والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية " ومنسق المشروع من المحافظة"، وعدد من التنفيذيين المعنيين بالمحافظة.



أثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية فى مجالات دعم جهود المحافظات لتطوير الإدارة المحلية، لا سيما فى المجالات التي تتماشى مع احتياجات المواطنين، والتي تُدعم وتعزز الموارد الذاتية للمحليات والذى ينعكس بالإيجاب على دعم الرؤى والاستراتجيات المحلية فى تحسين مستوى وجودة القطاع الخدمي؛ من خلال تعزيز القطاع التنموي في مختلف المجالات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظات وتكتيب فيها ميزات نسبية وقدرات تنافسية متنوعة.