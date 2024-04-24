إصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 16 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى بالقرب من قرية 2 بمدخل مدينة سمسطا جنوب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى نطلق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بست سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين، وتبين أن المصابين وهم: رمضان عبيد عبدالمجيد مبروك، 55 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، طلعت محمد حافظ، 37 سنة، مصابًا بخدوش وسحجات، ربيع جمال محمد، 33 سنة، مصابًا بكسر بالقدم والزراع الأيمن، عبدالله محمد أمين، 25 سنة، مصابًا بكسر بالعمود الفقري وكدمات، سعيد عيد إبراهيم، 52 سنة، مصابا بكدمات وسحجات، وعبدالرحمن خالد عامر 19 سنة، مصابًا كدمات وسحجات.

كما أصيب وليد سيد حسن محمد، 17 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، إسلام شحات محمد، 16 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، أحمد بكري رحيل، 30 سنة، سحجات وكدمات، محمود فريد رياض، 16 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس وكدمات، عبدالرحمن ناصر عيد، 16 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، عمار محمد عبدالقادر، 19 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس 5 سم كسر بالزراع الأيمن، محمد سعيد عيد، 17 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، جمال صابر محمد، 24 سنة، مصاب اشتبا ما بعد الارتجاج، محمد أحمد كامل، 16 سنة، مصابًا بكسر بالقدم الأيمن، رجب نادي عبدالحليم 26 سنة، مصابًا بكسر بالقدم اليمني وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون قرية المحمودية التابعة لمركز سمسطا.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة.