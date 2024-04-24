الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 16 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى بالقرب من قرية 2 بمدخل مدينة سمسطا جنوب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى نطلق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بست سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين، وتبين أن المصابين وهم: رمضان عبيد عبدالمجيد مبروك، 55 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، طلعت محمد حافظ، 37 سنة، مصابًا بخدوش وسحجات، ربيع جمال محمد، 33 سنة، مصابًا بكسر بالقدم والزراع الأيمن، عبدالله محمد أمين، 25 سنة، مصابًا بكسر بالعمود الفقري وكدمات، سعيد عيد إبراهيم، 52 سنة، مصابا بكدمات وسحجات، وعبدالرحمن خالد عامر 19 سنة، مصابًا كدمات وسحجات.

كما أصيب وليد سيد حسن محمد، 17 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، إسلام شحات محمد، 16 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، أحمد بكري رحيل، 30 سنة، سحجات وكدمات، محمود فريد رياض، 16 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس وكدمات، عبدالرحمن ناصر عيد، 16 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، عمار محمد عبدالقادر، 19 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس 5 سم كسر بالزراع الأيمن، محمد سعيد عيد، 17 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، جمال صابر محمد، 24 سنة، مصاب اشتبا ما بعد الارتجاج، محمد أحمد كامل، 16 سنة، مصابًا بكسر بالقدم الأيمن، رجب نادي عبدالحليم 26 سنة، مصابًا بكسر بالقدم اليمني وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون قرية المحمودية التابعة لمركز سمسطا.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة.

بني سويف سمسطا المحمودية مستشفى سمسطا المركزي الإسعاف

مواد متعلقة

"إهناسيا التخصصي" ببني سويف يحتفل بأول أسبوع لمولودة فلسطينية (صور)

محافظ بني سويف يلتقي وفدًا من وزارة التنمية المحلية

رئيس جامعة بنى سويف يشهد حفل تخرج الدفعة 22 للطب البشرى

إزالة 26 حالة تعد ضمن الموجة الـ22 في بني سويف

موسم الخير.. محافظ بني سويف حصاد القمح في إهناسيا (صور)

إصابة 4 شباب إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوى بنى سويف

إزالة 17 حالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 فى بنى سويف

حماية المستهلك تشن حملات على الأسواق والمخابز فى بنى سويف

الأكثر قراءة

عاجل|استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

لليوم الثانى على التوالى.. استمرار حملة مقاطعة شراء الأسماك بكفرالشيخ

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية