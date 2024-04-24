الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

طالب ببني سويف التكنولوجية: فخور بمبادرة "تكافؤ" تحت مظلة التحالف الوطني (فيديو)

محمد رأفت
محمد رأفت

عبر محمد رأفت محمود الطالب بجامعة بني سويف التكنولوجية، عن فخره بمبادرة"تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين والتى أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

وأكد رأفت فى حديثه مع "الدستور"، أن المبادرة أضافت إليه شكل كبير جدًا وجعلتني أن أكون طالب متميز وأني اتواجد فى حدث مهم مثل ذلك، فالمبادرة لم تكن إعفاء للمصروفات بل دعم للمشروعات خلال فترة الدراسة بالفرقة الثانية والرابعة، وعند حصولي على الإمتياز خلال الأربع سنوات دراسة يتم دعمي خلال مرحلتين الماجستير والدكتوراه، مما يعد دعمًا كبيرا للدراسة بالجامعات التكنولوجية.

وأشار طالب الجامعة التكنولوجية، إلى فخره بالدراسة داخل جامعة بني سويف التكنولوجية أحد الصروح التعليمية الكبيرة فى صعيد مصر، وهناك أقسام وبرامج حديثة يتم من خلالها التأهيل لسوق العمل.

وشهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إطلاق مؤسسة صُنّاع الخير للتنمية مرحلة جديدة من مراحل عمل مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين في استمرار تفوقهم بمنح 70 طالبًا من طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية مِنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية كاملة، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي إطلاق

حيث تعد المرحلة الجديدة لمبادرة "تكافؤ" استكمالا للنجاحات المتتالية والتعاون البناء لدعم ملف التعليم بشكل عام والطلاب المتفوقين بشكل خاص، وإيمانا بأهمية وحيوية التعليم، وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية من خلال تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين والنابغين للحفاظ على تفوقهم.

فالمبادرة تعنى بتقديم دعم أكبر لطلاب الجامعات التكنولوجية التي استحدثتها الدولة كمسار للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة من التقنين والفنيين المهرة المواكبين لتطورات الصناعة عالميًا والعمل على جذب استثمارات عالمية جديدة بتحفيز توافر الكوادر البشرية المؤهلة.

الفيديو 


 

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