محافظ بنى سويف يناقش نتائج 34 زيارة للتفتيش المالى

وجَّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أي أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف شهري، عرضه أحمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

34 زيارة تفتيشية مفاجئة

وتبين من التقرير أنه تم خلال الفترة المذكورة، توجيه 34 من الزيارات التفتيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 11 زيارة لمجالس قرى: (باروط، بني عدي، بدهل، إهناسيا الخضراء، أبسوج، تلت، جزيرة ببا، شنرا، أشمنت، بني عدي، قمبش)، و14 زيارة على المنشآت الطبية والوحدات الصحية، والتي شملت (وحدة باروط، الإدارة الصحية بحي مقبل، الزيتون، بياض العرب، عطف إفوه، أدريجة، تزمنت الغربية، بدهل، إهناسيا الخضراء، أشمنت، بني عدي، طنسا بني مالو، إهناسيا الخضراء، قمبش).

بجانب 9 زيارات على بعض المديريات والقطاعات الخدمية، منها 3 زيارات في قطاع التعليم (مدرسة الأقباط الإعدادية بنين، جمال عبدالناصر الابتدائية المشتركة، الهلال الابتدائية المشتركة) وزيارات في قطاع الزراعة (إدارتي ببا وإهناسيا الزراعية، وجمعية سدس)، بجانب وحدة التضامن بإهناسيا الخضراء ووحدة بياض العرب البيطرية وديوان عام مديرية الشباب والرياضة، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى، وقد تم رصد عدد من حالات الغياب وترك عمل خلال تلك الفترة.

وكلَّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، مسئولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في: حالات الغياب وترك العمل، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.