خبير اقتصادي: احتياطي الدولار يهبط إلى 59% في أدنى مستوى له

قال مراد كواشي، خبير الاقتصاد، إن بعض الدول بدأت تلجأ لعدم الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري، مؤكدًا أن احتياطي العملة الأمريكية هبط إلى 59% وهو أدنى مستوى له.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استخدام الدولار كعملة للتبادل التجاري بين الدول تراجع خاصة مع تعاظم دول أخرى مثل الصين ومجموعة بريكس، واليوان الصيني أصبح يستحوذ على ربع المدفوعات الدولية، لافتًا إلى أن التبادل النفطي بين روسيا والصين، يعتمد على العملات المحلية.

تراجع الدولار جاء لصالح اليوان الصيني

وتابع، أن تراجع الدولار جاء لصالح اليوان الصيني والعملات الأخرى، مؤكدًا أن السياسات الأمريكية كانت سببًا في تدهور الثقة في الدولار، وصندوق النقد الدولي استخدم الدولار لفرض عقوبات على العديد من الدول.

وأشار إلى أن العديد من الدول تبحث عن بديل للدولار بعد إفلاس العديد من البنوك بالولايات المتحدة ويوجد بحث عن نظام بديل للاقتصاد الحالي وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدًا أن فكرة المقايضة لا تصلح لهذا الوقت، وأنه رغم ما يتعرض له الدولار من ضعف إلا أنه يظل العملة الأولى حتى الآن.