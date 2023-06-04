استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع اليورو والإسترلينى

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، "بداية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك العاملة في مصر.. بينما ارتفعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 10 و25 قرشًا للشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.92 جنيه للشراء و33.25 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.02 جنيه للشراء و33.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.04 جنيه للشراء و33.15 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني، ارتفاعًا ملحوظا ما بين 5 و30 قرشًا للشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 38.25 جنيه للشراء و38.69 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.38 جنيه للشراء و38.82 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 38.46 جنيه للشراء و38.59 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.36 جنيه للشراء و100.34 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.