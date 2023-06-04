الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 يونيو 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في البنوك المصرية

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 استقرار مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار اليوم الأحد 4 /6 /2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال في البنك التجاري الدولي "CIB" مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري        

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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