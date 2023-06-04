سعر الدولار اليوم الأحد 4 /6 /2023 فى البنوك المصرية

ينال البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اهتمام الكثيرين المهتمين بمعرفة أسعار العملات المختلفة وعلى رأسها سعر الدولار الذي يرتبط بأسعار السلع المختلفة.



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سعر الدولار اليوم الأحد 4 /6 /2023 في البنوك المصرية



نعرض خلال التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 /6/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية المختلفة.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري



30.84 جنيه للشراء

30.93 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4/6/2023





يورو

33.0413 جنيه للشراء

33.1507 جنيه للبيع



جنيه إسترلينى

38.4603 جنيه للشراء

38.5928 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

33.9598 جنيه للشراء

34.0808 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.1076 جنيه للشراء

22.1814 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2229 جنيه للشراء

8.2490 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.1991 جنيه للشراء

100.6165 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3968 جنيه للشراء

8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3379 جنيه للشراء

4.3526 جنيه للبيع