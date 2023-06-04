الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 4 /6 /2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

ينال البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اهتمام الكثيرين المهتمين بمعرفة أسعار العملات المختلفة وعلى رأسها سعر الدولار الذي يرتبط بأسعار السلع المختلفة.
 

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سعر الدولار اليوم الأحد 4 /6 /2023 في البنوك المصرية
 

نعرض خلال التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 /6/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية المختلفة.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 


30.84 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4/6/2023 

 

يورو
33.0413 جنيه للشراء 
33.1507 جنيه للبيع 


جنيه إسترلينى

38.4603 جنيه للشراء 
38.5928 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
33.9598 جنيه للشراء 
34.0808 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.1076 جنيه للشراء 
22.1814 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2229 جنيه للشراء 
8.2490 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.1991 جنيه للشراء 
100.6165 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3968 جنيه للشراء 
8.4237 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.3379 جنيه للشراء 
4.3526 جنيه للبيع  

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