سعر الدولار اليوم الأحد 4 /6 /2023 فى البنوك المصرية
ينال البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اهتمام الكثيرين المهتمين بمعرفة أسعار العملات المختلفة وعلى رأسها سعر الدولار الذي يرتبط بأسعار السلع المختلفة.
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سعر الدولار اليوم الأحد 4 /6 /2023 في البنوك المصرية
نعرض خلال التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 /6/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية المختلفة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
30.84 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 4/6/2023
يورو
33.0413 جنيه للشراء
33.1507 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.4603 جنيه للشراء
38.5928 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.9598 جنيه للشراء
34.0808 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.1076 جنيه للشراء
22.1814 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2229 جنيه للشراء
8.2490 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.1991 جنيه للشراء
100.6165 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3968 جنيه للشراء
8.4237 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3379 جنيه للشراء
4.3526 جنيه للبيع