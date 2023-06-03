أسعار تذاكر حفلتي فريق كايروكي بمركز المنارة يوليو المقبل

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفلي خلال شهر يوليو المقبل، وذلك على خشبة مسرح المنارة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تقام الحفلتي يومي 27 من شهر يوليو المقبل، على ان يقام الحفل الثاني في يوم 29 من نفس الشهر ويحتفل الفريق وسط جمهورهم بألبومهم الجديد “روما” وذلك بعد فترة من الغياب عن احياء الحفلات في مصر.

أسعار تذاكر حفلي فريق كايروكي

وطرحت الشركة المنظمة لحفلي فريق كايروكي التذاكر للجمهور على فئتين وجاءت أسعار الفئة الأولى بمبلغ 650 جنيها مصريا، والفئة الثانية بمبلغ 350 جنيها مصريا.

شروط حضور حفلتي فريق كايروكي

لا يسمح بدخول الأطفال الأقل من 10 سنوات.

تفتح الأبواب في تمام الساعة الواحدة ظهارا.

تغلق أبواب دخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساء.

ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقدم فرقة كايروكي، خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أغاني ألبومها الغنائي الجديد “روما” بالإضافة إلى عدد من أغنياتها الشهيرة ومن بينها: كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، اضحك، غمض عينك.

مسلسل ريفو الجزء الثاني

وحقق فريق كايروكي نجاحًَا كبيرًا بمسلسل “ريفو” والذي شارك فيه كل من المطرب أمير عيد، وعازف الدرامز تامر هشام والذي عرض الفترة الماضية على منصة واتش ات الرقمية وحقق العمل ردود أفعال قوية من قبل الجمهور.

وجسد خلال المسلسل المطرب الشاب أمير عيد يقدم يقدم شخصية مطرب وقائد فرقة ريفو الغنائية في التسعينات، وتدور حوله الكثير من الأحداث ويظهر بـ"لوك" والأزياء والشعر الذي انتشر في تلك الفترة ويعتبر عمل مختلف عليه تماما ويقدم خلال العمل البطولة الدرامية الأولى له.

وانتهى فريق عمل مسلسل "ريفو 2" من تصوير آخر مشاهده استعدادًا لعرضه قريبًا عبر منصة Watch It/ ويضع المخرج يحيى إسماعيل، حاليًا اللمسات النهائية لمسلسل ريفو، المتعلقة بالمونتاج والمكساج، تمهيدًا لعرض الحلقات خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ بدأ صناع وأبطال العمل فى تصوير أحداث الجزء الجديد منذ حوالى سبعة أشهر وتحديدًا فى أكتوبر الماضي، وذلك بعدة مناطق متفرقة منها مدينة نصر.