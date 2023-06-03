ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.177 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

شهدت الساعات الماضية، ارتفاع طفيف في أسعار الغاز الطبيعي العالمية، خلال تعاملات اليوم السبت، فقد سجلت الأسعار 2.177 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 2.158 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، أمس الجمعة.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أرتفعت الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي بمقدار 110 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 26 مايو ، ارتفاعًا من 96 مليار قدم مكعب في الأسبوع السابق.

وجاء ذلك أعلى بقليل من تقديرات السوق البالغة 106 مليار قدم مكعب. وفي المجموع ، تبلغ مخزونات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي 2.446 تريليون قدم مكعب ، بزيادة 557 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي. كما أنها تزيد بمقدار 349 مليار قدم مكعب عن متوسط الخمس سنوات.

فيما سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ عام 2007، فقد تراجعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 4.7٪، منهية الأسبوع الثامن على التوالي بخسارة وامتداد الركود هذا العام إلى أكثر من 67٪.

وحسب التداولات، فقد تم تداول الغاز الهولندي للشهر الأمامي، وهو مؤشر أوروبا، منخفضًا بنسبة 3.4٪ عند 24.60 يورو لكل ميغاواط في أمستردام ، ووصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2021. وانخفض العقد البريطاني المكافئ بنسبة 1.8٪.