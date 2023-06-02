الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عبر الدستور لجميع المحافظات

جريدة الدستور

يتابع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني كل طالب وطالبة في محافظته، حيث تعلن كل محافظة عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي ونسب النجاح وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في كل محافظة ورابط مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة للنتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

 

ويوفر الدستور رابط نتيجة الترم الثاني 2023 لطلاب الإعدادية في كل محافظة فور ظهورها واعتمادها رسميا .

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

تأتي محافظة القاهرة في أعلى المحافظات من حيث عدد طلاب الشهادة حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة نحو 190533 طالبًا وطالبة، وحضر منهم حوالي 184352.

وفقا لتصريحات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الذي اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بنسبة نجاح طلبة الشهادة الإعدادية نحو حوالي 85.1%.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة .

الضغط على معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 .

او الدخول مباشرة على رابط نتيجة اعدادية القاهرة من هنا https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

سيتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب.

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الجيزة

تأتي محافظة الجيزة في المركز الثاني من حيث كثافة أعداد طلاب الشهادة الاعدادية 2023 حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبا وطالبة وفقا لتصريحات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الذي اعتمد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الدور الأول، وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠% .

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الجيزة عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنـــــا https://www.gizaedu.net/Result/3.aspx

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الثاني للعام الدراسي 2022/2023، من خلال الخط الأرضى 09000160 أو من أي  محمول  5960.

 

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي  2023 سوهاج

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا. https://natiga.dostor.org/60/

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الاسكندرية 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

https://natiga.dostor.org/59/

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 برقم الجلوس دمياط

 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة دمياط الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا. https://natiga.dostor.org/58/

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 البحيرة برقم الجلوس

يوفر الدستور لينك نتيجة إعدادية البحيرة من هنـــــــا https://natiga.dostor.org/56/ 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة اسوان

يمكن لطلاب اعدادية اسوان 2023 الحصول على نتيجة الترم الثاني من هنــــــا https://natiga.dostor.org/55/ 

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الدقهلية

يتيح موقع الدستور الالكتروني الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدقهلية برقم الجلوس من هنـــا https://natiga.dostor.org/57/

 

نتيجة اعدادية بورسعيد برقم الجلوس 

تيح موقع الدستور الالكتروني الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد برقم الجلوس من هنـــا https://natiga.dostor.org/54/ 

 

موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 والخطوات

كيفية التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

حساب النسبة المئوية لمجموع الصف الثالث الاعدادي 2023

 

بعد أن يتم حساب نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 التي حصل عليها الطالب يتم قسمة الناتج على المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الاول + الفصل الدراسي الثاني وضرب الناتج في 100 وكذلك يحصل الطالب على النسبة المئوية للمجموع.

 

مثال: إذا حصل الطالب على مجموع 240 درجة

يقسم مجموع الفصلين الدراسيين على 280 

الناتج هو 0.857

يتم ضرب الناتج في 100 = 85.7 وهو النسبة المئوية للمجموع

 

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