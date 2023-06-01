كيفية التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يبحث الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023.

كيفية التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٣

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تبدأ الإدارات التعليمية، الأحد المقبل الموافق 4 يونيو تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 "الدور الأول".

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠%.

ويرصد " الدستور" خطوات التقديم على ظلمات الشهادة الإعدادية 2023.

ويتم التقديم على تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 من خلال الخطوات الآتية:

خطوات التقديم على ظلمات الشهادة الإعدادية 2023

- التوجه إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب، الراغب في تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

- تسديد رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم عليها.

- إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.

- إحضار طلب بالمواد المطلوب التظلم عليها.

- يسلم طلب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

- مع الأخذ في الاعتبار أنه يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة لمطالعة أوراق الإجابة أثناء إجراء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.