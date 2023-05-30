الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الإعدادي

يتوالى ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في عدد من المحافظات منهم البحيرة والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وغيرها من المحافظات، فيما تتنظر القاهرة والجيزة التي تعتبر من أعلى المحافظات كثافة في عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2023.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

يوفر الدستور لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة من هنـــــــا https://natiga.dostor.org/56/ 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة اسوان

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة أسوان الحصول على نتيجة الترم الثاني من هنــــــا https://natiga.dostor.org/55/ 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الدقهلية

يتيح موقع الدستور الالكتروني الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدقهلية برقم الجلوس من هنـــا https://natiga.dostor.org/57/

 

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة بورسعيد

يتيح موقع الدستور الالكتروني الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد برقم الجلوس من هنـــا https://natiga.dostor.org/54/ 

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الفيوم

يتيح موقع الدستور الالكتروني الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفيوم برقم الجلوس من هنـــا https://natiga.dostor.org/51/

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2023 واسماء الاوائل

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات ٢٠٢٣ يوفر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القاهرة، حيث أنهي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 مايو امتحانات الترم الثاني 2023 على مدار 6 أيام، بدأ من يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 .

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم بوابة القاهرة الإلكترونية بوابة التعليم الأساسي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب 3 إعدادي عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg

وسيتم توفير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة فور ظهورها رسميا وإعلان نسب النجاح في إعدادية القاهرة وأسماء الأوائل عبر موقع الدستور الالكتروني .

ويبحث طلاب الإعدادية في القاهرة عن نتيجة الترم الثاني 2023 بالعبارات التالية: محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، البوابة الالكترونية، شهادة الإعدادية 2023 ، بوابة القاهرة الإلكترونية ، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني .

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