الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بهذه الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات، مع اقتراب موعد اعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب الصف الثاني الثانوي العام.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023

وبدأ الطلبة والطالبات، يبحثون عن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني، عقب انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوى، للحصول على النتيجة، ومن المقرر، ان تعلنها وزارة التربية والتعليم خلال موقعها الرسمى، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد وجمع الدرجات.

ويستطيع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور الانتهاء من تصحيحها عبر الرابط التالي من هنا.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023

مصدر بتعليم القاهرة : لن يتم الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، الصفين الاول والثاني الثانوي العام حتى الأن.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن لن يتم الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، الصفين الاول والثاني الثانوي العام، حتى الأن، فلذلك لن يتم اعلان النتيجة الأسبوع الجاري.

وشدد المصدر، أنه فور الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، الصفين الاول والثاني الثانوي العام، سيتم اعلانها الكترونيا عبر الموقع الرسمي، لاعلان النتائج، كما يتم الاعنها بالمدارس الثانوي التابعين لها الطلاب، حيث يمكن الحصول عليها الاسم فقط.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، الصفين الاول والثاني الثانوي العام، الاسبوع الماضي، ولن تظهر أي نتائج حتي الأن، نظرا لعدم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات. 

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