نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2023 واسماء الاوائل

اعتمد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2023 بعد أن انهى الطلاب امتحاناتهم الأسبوع الماضي، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية الدور الاولللعام الدراسي 2023 بنسبة نجاح بلغت 87.5٪ ، وتوفر مديرية التربية والتعليم بالدقهلية رابط النتيجة ، كما تنشرها جريدة الدستور عبر موقعها الإلكتروني ، والتفاصيل الكاملة في التقرير التالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2023

يستطيع الطلاب الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2023 من خلال زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية ويستطيع أولياء الامور والطلاب استطلاع نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2023 من خلال زيارة الرابط التالي http://edudk.net/ ، وكتابة الاسم ورقم الجلوس ثم الضغط على زر عرض النتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الدقهلية عبر موقع الدستور

حصلت جريدة الدستورعلى نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2023 ، ويستطيع الطلاب الاطلاع عليها من خلال زيارة الرابط التالي https://natiga.dostor.org/57/

ثم أكتب الكود الظاهر أمامك على الشاشة ، واكتب رقم الجلوس واضغط على زر بحث برقم الجلوس ، فتظهر لك نتيجة 3 إعدادي محافظة الدقهلية .

واعتمد محافظ الدقهلية نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية لتبلغ 87.5٪ وتقدم للإمتحان هذا العام عدد123812 طالب وطالبة بالاعدادية العامة نجح منهم 108296 طالب وطالبة .

اسماء اوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

وجاء اسماء أوائل اعدادية الدقهلية كالتالي:

غاده حازم علي احمد منصور الباز من مدرسة طوخ الاقلام بالسنبلاوين حصلت علي المركز الاول بمجموع 279.5 درجة.

الطالبة، امنيه عبد الله محمود حسن عبد الله من مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد حصلت علي المركز الثاني بمجموع 279 درجة.

الطالبة ريتاج محمد محمود الداودي البسيوني من مدرسة حسن الجيار بالمطرية حصلت علي المركز الثاني مكرر بمجموع 279 درجة.

الطالبة حنين السيد عطية خليل من مدرسة البشاير الخاصة ببلقاس حصلت علي المركز الثالث بمجموع 278.5 درجة .

الطالب السعيد فوزي السعيد الددموني من مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد حصل علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

الطالبة نورهان رضا فوزي عبد القادر من مدرسة الستاموني ببلقاس حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

الطالبة ساره احمد ابراهيم محمد عوض من مدرسة ميت غراب بالسنبلاوين حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

الطالبة حبيبه احمد محمد برهام صقر من مدرسة المنزلة الرسمية للغات حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278 درجة.

الطالبة ملك حسين حسن الشرقاوي محمد سليمان من مدرسة العائلة المقدسة بشرق المنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

الطالبة نور محمد محمد عبد الحفيظ محمد من مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات بالمنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.