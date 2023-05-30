البوابة الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بعد أن أنهوا امتحاناتهم يوم 25 مايو الجاري وبدأت بعدها فورًا تصحيح أوراق الامتحانات.

ومن المتوقع أن تعلن محافظة الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأسبوع المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط البوابة الالكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة .

البوابة الالكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

توفر البوابة الالكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية النتائج للطلاب في أغلب محافظات الجمهورية ، ولكن محافظة الجيزة لا توفر البوابة الالكترونية الخاصة بها نتيجة الشهادة الاعدادية وتعرض فقط الأخبار الخاصة بالمديرية.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة من خلال الاتجاه إلى المدرسة التابعين لها حيث توفرها محافظة الجيزة ورقية في المدارس ومجانًا لجميع الطلاب فور انتهاء عمليات التصحيح واعتماد النتيجة من محافظ الجيزة .

مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم

يوفر مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم نتيجة 3 إعدادي للطلاب في جميع المحافظات بعد اعتمادها من المحافظين ، ومنها نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة بعد أن تنتهي المحافظة من تصحيح الأوراق وتدقيق النتيجة ثم إعلانها .

ويستطيع طلاب 3 إعدادي الجيزة في حالة البحث عن النتيجة الكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مدارسهم الدخول عبر بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة 3 إعدادي الجيزة :

أولًا الدخول عبر مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم أو الضغط على الرابط التالي https://emis.gov.eg/

ثم اختار أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية من القائمة الرئيسية الموجودة لدى المركز .

ثم اختر محافظة الجيزة من قائمة المحافظات التي يوفر المركز نتيجتها .

ثم اضغط على زر بحث فتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة فور اعتمادها .