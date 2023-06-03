السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التموين: أسعار اللحوم كانت ستقفز إلى أكثر من 400 جنيه لولا تدخل الدولة

اللحوم
اللحوم

قال المهندس أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي لتنمية توشكا، إن محجر توشكا استقبل 1800رأس ماشية سودانية بإجمالي 36 ألف خلال العام الحالي. 

وأضاف عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية cbc، أنه تم وصول ما يزيد عن 25 ألف رأس ماشية إلى المجازر المصرية، معقبًا: "لدينا مخزون استراتيجي بمعدل 25 ألف من رؤوس الماشية".

وأوضح أن محجر توشكا استقبل 1800 رأس ماشية سودانية بإجمالي 36 ألف خلال العام الحالي، لافتاً إلى أنه سيتم انخفاض أسعار اللحوم الحرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم كانت ستقفز إلى أكثر من 400 جنيه، لولا تدخل الدولة، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف ساهم بشكل كبير في تراجع أسعار اللحوم، متابعًا: "فتحنا أسواقًا جديدة ليصل الوزن الكلي المُستورد إلى 130 طنًا في حالة الحاجة".

 

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