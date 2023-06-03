بشرى سارة.. تراجع أسعار زيت الطعام بالأسواق العالمية بنسبة 8.5 %

قال متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الزيوت انخفضت عالميا بنسبة 8.5%.

وأضاف بشاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعار زيوت النخيل والفول الصويا انخفضت خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مصر تستورد 95% من الزيوت، وتنتج 5%.

وأوضح أن الشعور بانخفاض الأسعار سيحدث تدريجيًا، وليس بين يوم وليلة، وناشد التجار بالوقوف مع الدولة في الأزمة الحالية والالتزام بالسعر المحدد لتجاوز الأزمة.

أما بالنسبة لارتفاع أسعار البن في الأسواق، أشار إلى أن بعض التجار رفعوا قيمة منتجاتهم دون قرار رسمي.