السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بشرى سارة.. تراجع أسعار زيت الطعام بالأسواق العالمية بنسبة 8.5 %

زيت الطعام
زيت الطعام

قال متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الزيوت انخفضت عالميا بنسبة 8.5%.

وأضاف بشاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعار زيوت النخيل والفول الصويا انخفضت خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن مصر تستورد 95% من الزيوت، وتنتج 5%.

وأوضح أن الشعور بانخفاض الأسعار سيحدث تدريجيًا، وليس بين يوم وليلة، وناشد التجار بالوقوف مع الدولة في الأزمة الحالية والالتزام بالسعر المحدد لتجاوز الأزمة.

أما بالنسبة لارتفاع أسعار البن في الأسواق، أشار إلى أن بعض التجار رفعوا قيمة منتجاتهم دون قرار رسمي.

الزيوت

مواد متعلقة

"المالية" تكشف موعد انتهاء الإعفاء الجمركى على الذهب

"الأرصاد" تكشف موعد الموجة الحارة القادمة وتحذر من الأتربة

أردوغان يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة مساء اليوم

أردوغان: سأكون رئيسًا للأتراك جميعًا دون تمييز

"الشاهد".. سامح عاشور: لولا ثورة 30 يونيو لدخلنا مفرمة التوريث الإخوانى

"هدية بابا نويل".. قصة فريدة الشوباشى التى أبكت نجيب محفوظ

"الشاهد".. سامح عاشور يكشف كواليس مواجهته مرسى فى احتفالية نقابة المحامين

"الشاهد".. سامح عاشور: لو لم يدعم الجيش قرار الشعب بعزل مرسى لاتهمناه بالخيانة

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

كثافات مرورية أعلى الدائرى بسبب حادث تصادم

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

تكريم طفلة حاربت السرطان في بطولة الخماسي الحديث بدمياط

"كارجاس": الغاز الطبيعي ليس له أي ضرر على محرك السيارة أو أدائها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة