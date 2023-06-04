سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي لمعرفة أخر تطورات المعدن الأصفر الذي يشهد ارتفاعات متتالية وأحيانًا انخفاض بقيم معقولة.
سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية
نعرض في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية وأهمها عيار 21 الأكثر أهمية في السوق المصري.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2674.25 جنيه
شراء 2685.75 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2451.5 جنيه
شراء 2462 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2340 جنيه
شراء 2350 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 2,005 جنيه
شراء 2014.25 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,560 جنيه
شراء 1,566 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,337 جنيه
شراء 1342.75 جنيه
سعر الاونصة
بيع 82,993 جنيه
شراء 83,348 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,680 جنيه
شراء 18,760 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,668,571 جنيه
شراء 2,680,000 جنيه
اختلاف أعيرة الذهب بداية من 24 و22 و21 و 18 إلى 14 و 12 يعود إلى نسبة الذهب الخالص في كل عيار مقابل نسبة الشوائب والمعادن الأخرى كالفضة والنحاس تكون أكبر في الأعيرة الأقل من عيار 21، والتي تبدأ من عيار 23، لذلك يفضل الناس التعامل بعيار 21.
وتكون نسبة نقاء عيار 24 هى 99.9%، وأن نسبة نقاء عيار 21 هى 87.5%، وعيار 14 هي 58.5٪ فقط، بينما عيار 12 هي 50%.