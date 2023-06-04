الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي لمعرفة أخر تطورات المعدن الأصفر الذي يشهد ارتفاعات متتالية وأحيانًا انخفاض بقيم معقولة.

سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

نعرض في هذا التقرير  سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية وأهمها عيار 21 الأكثر أهمية في السوق المصري.

سعر الذهب عيار 24 


بيع 2674.25 جنيه 
شراء 2685.75 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2451.5 جنيه 
شراء 2462 جنيه


سعر الذهب عيار 21


بيع 2340 جنيه 
شراء 2350 جنيه


سعر الذهب عيار 18 


بيع 2,005 جنيه 
شراء 2014.25 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,560 جنيه 
شراء 1,566 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 12 
بيع 1,337 جنيه 
شراء 1342.75 جنيه

 

سعر الاونصة
بيع 82,993 جنيه 
شراء 83,348 جنيه


سعر الجنيه الذهب
بيع 18,680 جنيه 
شراء 18,760 جنيه


سعر الكيلو 
بيع 2,668,571 جنيه 
شراء 2,680,000 جنيه

 

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اختلاف أعيرة  الذهب بداية من 24 و22 و21 و 18 إلى 14 و 12 يعود إلى  نسبة الذهب الخالص في كل عيار مقابل نسبة الشوائب والمعادن الأخرى كالفضة والنحاس تكون أكبر في الأعيرة الأقل من عيار 21، والتي تبدأ من عيار 23، لذلك يفضل الناس التعامل بعيار 21. 

وتكون نسبة نقاء عيار 24 هى 99.9%، وأن نسبة نقاء عيار 21 هى 87.5%، وعيار 14 هي 58.5٪‏ فقط، بينما عيار 12 هي 50%‏.

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