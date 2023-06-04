سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي لمعرفة أخر تطورات المعدن الأصفر الذي يشهد ارتفاعات متتالية وأحيانًا انخفاض بقيم معقولة.

سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

نعرض في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية وأهمها عيار 21 الأكثر أهمية في السوق المصري.

سعر الذهب عيار 24



بيع 2674.25 جنيه

شراء 2685.75 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2451.5 جنيه

شراء 2462 جنيه



سعر الذهب عيار 21



بيع 2340 جنيه

شراء 2350 جنيه



سعر الذهب عيار 18



بيع 2,005 جنيه

شراء 2014.25 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,560 جنيه

شراء 1,566 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,337 جنيه

شراء 1342.75 جنيه

سعر الاونصة

بيع 82,993 جنيه

شراء 83,348 جنيه



سعر الجنيه الذهب

بيع 18,680 جنيه

شراء 18,760 جنيه



سعر الكيلو

بيع 2,668,571 جنيه

شراء 2,680,000 جنيه



اختلاف أعيرة الذهب بداية من 24 و22 و21 و 18 إلى 14 و 12 يعود إلى نسبة الذهب الخالص في كل عيار مقابل نسبة الشوائب والمعادن الأخرى كالفضة والنحاس تكون أكبر في الأعيرة الأقل من عيار 21، والتي تبدأ من عيار 23، لذلك يفضل الناس التعامل بعيار 21.

وتكون نسبة نقاء عيار 24 هى 99.9%، وأن نسبة نقاء عيار 21 هى 87.5%، وعيار 14 هي 58.5٪‏ فقط، بينما عيار 12 هي 50%‏.