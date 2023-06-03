السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

25 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

جريدة الدستور

شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت، تراجعا ملحوظا بالسوق المحلية، بمقدار نحو 25 جنيها بعد أن سجل سعر عيار 21 نحو 2355 جنيها للجرام.

جاءت أسعار الذهب اليوم كالآتي:

سعر عيار 24 سجل نحو 2691 جنيها.

سعر عيار 21 سجل نحو 2355 جنيها.

سعر عيار 18 سجل نحو  2018 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 18840 جنيها.

وعن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، توقع تقرير عالمي أنه إذا انخفض السعر الفوري لمعدن الذهب إلى ما دون 2020 دولا، فمن المرجح أن يختبر 1963 دولارا.

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