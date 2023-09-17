الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 17-9-2023 خلال منتصف التعاملات في البنوك

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسطه نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 استقرارًا في منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

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