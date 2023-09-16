سعر الدولار اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري (التعاملات المسائية)

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية استقر مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسطه نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 استقرارًا في التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت

تباين سعر الدولار اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية ، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و14100 ليرة للبيع.

كما تباين سعر الدولار اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.