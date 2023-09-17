الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فيما تراجعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات، اليوم  الأحد، "بداية التعاملات الأسبوعية" في البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ما بين (20- 30) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية32.69 جنيه للشراء و32.96 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.80 جنيه للشراء و33.08 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.09 جنيه للشراء و33.21 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم  الأحد.

أسعار العملات الرقمية.. تراجع جماعي لسوق "الكريبتو"

 

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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

الجنيه الإسترليني 

سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا ما بين (18- 28) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.06 جنيه للشراء و38.39 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.19 جنيه للشراء و38.51 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.45 جنيه للشراء و38.58 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعًا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.92 جنيه للشراء و99.85 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

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