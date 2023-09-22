الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 فى مصر

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث سجل سعر الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري – 10 جنيهات، بينما ارتفعت باقي أعيرة الذهب، وتعرض الدستور الأسعار في التقرير التالي.

سعر الذهب اليوم 

الذهب عيار 24: بيع 2,531 جنيه ، وللشراء 2,543 جنيه . 

الذهب عيار 22: بيع 2,320 جنيه ، وللشراء 2,331 جنيه .

الذهب عيار 21: بيع 2,220 جنيه ، وللشراء 2,200 جنيه .

عيار 18: بيع 1,902 جنيه ، وللشراء 1,858 جنيه .

الذهب عيار 14: بيع 1,477 جنيه ، وللشراء 1,483 جنيه .

الذهب عيار 12: بيع 1,266 جنيه ، وللشراء 1,271 جنيه .

الاونصة: بيع 78,727 جنيه ، وللشراء 79,083 جنيه .

الجنيه الذهب : بيع 17,720 جنيه ، وللشراء 17,800 جنيه .

الكيلو:  بيع 2,531,429  جنيه ، وللشراء 2,542,857 جنيه .

تراجع أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس

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سعر الجنيه الذهب و السبائك 

سبيكة ذهب 1 جرام: 2,924.31 جنيه مصري

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 6,978.47 جنيه مصري

سبيكة ذهب 5 جرام: 13,824.02 جنيه مصري

جنية ذهب عيار 21: 22,331.10 جنيه مصري

جنية ذهب عيار 22: 23,394.49 جنيه مصري

جنية ذهب عيار 24: 25,521.26 جنيه مصري

 

سعر الذهب العالمي 

سعر الذهب الفوري: 1,829.21 دولار أمريكي للأوقية.

سعر الذهب الآجل: 1,830.75 دولار أمريكي للأوقية.

سعر الذهب بالجرام: 55.72 دولار أمريكي للجرام.

وأرجع المحللون ارتفاع سعر الذهب العالمي في الفترة الأخيرة إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى شراء الذهب كأصل آمن، ضعف الدولار الأمريكي، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من العملات الأخرى، المخاوف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم واضطرابات الأسواق المالية.

 

ويتوقع المحللون أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع في الفترة القادمة، حيث تستمر هذه العوامل في التأثير على الأسواق المالية العالمية.

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