تراجع أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمس، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

تراجع أسعار الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا قدره 0.93% إلى 1948.75 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.08% إلى 1928.88 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين خسائر بنسبة 0.60% ليصل إلى 927.30 دولار، في حين خسر البلاديوم بنسبة 0.10% إلى 1267.50 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار.

وخسرت الفضة بنسبة 1.42% إلى 23.497 دولار، بينما سجل النحاس خسائر بنسبة 0.04%، ليصل إلى 37382 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا، أكبر منتجيها.

تثبيت أسعار الفائدة

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع أمس، تثبيت أسعار الفائدة منهيًا حملة بدأها سابقًا لرفعها، مانحًا مزيدًا من الوقت لقراءة البيانات بشكل أكبر وفهم مدى التأثير الذي مارسته جولات الرفع السابقة على الاقتصاد الأمريكي.

قرار الفيدرالي أمس يعني إبقاء فائدة التمويلات الفيدرالية في نطاق يتراوح من 5.25% إلى 5.5%، وهو ذات المستوى الذي بلغه البنك في يوليو، كما أنه آخر مرة تم فيها رفع الفائدة التي تصل بذلك إلى أعلى مستوى لها في 22 عامًا.

بنك الاحتياطي الفيدرالي

وساد إجماع لدى مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تثبيت أسعار الفائدة الشهر الجاري هو الخطوة الصحيحة، مع تأكيد البعض منهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعاود رفع الفائدة في سبتمبر، بحسب تقرير لـ"سي إن إن".

وجاء قرار التثبيت بعد أن رفع البنك فائدة التمويلات الفيدرالية 11 مرة منذ مارس 2022، ما زاد الفائدة على قروض الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها خلال عقود.