رابط تقديم اللوترى 2023 وتكلفة الهجرة إلى أمريكا

بدأ تقديم اللوتري الأمريكي 2023 وفق موقع السفارة الأمريكية في مصر، والذي يستمر حتى الشهر المقبل وفق بعض الشروط التي حددتها وزارة الخاريجة الأمريكية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط تقديم اللوتري 2023 وتكلفة الهجرة إلى أمريكا.

متى يبدأ التقديم على اللوتري الأمريكي؟

بدأ تقديم اللوتري الأمريكي - قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024- الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، ويستمرتقديم اللوتري حتى يوم الإثنين الموافق 8 نوفمبر 2023.

رابط تقديم اللوتري 2023؟

يستطيع الراغبون في السفر لأمريكا تقديم اللوتري الأمريكي بطلب واحد فقط، مع التأكد من أن جميع المعلومات التي يدلي بها صحيحة وكاملة مع إرفاقها بعنوان البريد الإلكتروني للمترشح وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط التالي من هنا، إنشاء حساب جديد على الموقع، ملء نموذج طلب التقديم إرفاق المستندات المطلوبة ويجب كتابتها بدقة متناهية حتى لا يتم اتسبعاد طلب تقديم الهجرة العشوائية من القرعة، دفع رسوم التقديم والتي حددتها وزارة الخارجية الأمريكية، على أن يتم الإعلان عن نتائج اللوتري 2023 في أوائل شهر مايو 2024.

كم تكلف الهجره الى امريكا؟

حدد موقع السفارة الأمريكية تكلفة الهجرة إلى أمريكا وهي رسوم غير قابلة للاسترجاع والتي تقدر بـ330 دولارًا لكل طالب تأشيرة قبل تاريخ المقابلة.

ويوفر برنامج تأشيرات التنوع للمهاجرين 55000 تأشيرة تنوع سنويا تأخذ بشكل عشوائي من الذين يستوفون شروط الأهلية من الدول ذات النسب الدنيا بخصوص الهجرة إلى الولايات المتحدة ومنها مصر، ويتم السماح للفائزين بالقرعة الهجرة إلى أمريكا.

وحددت شروط التقديم على اللوتري 2023، وهي أن يكون المتقدم من مواطني أحد البلدان المؤهلة، حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، غير متزوج من مواطن أمريكي.