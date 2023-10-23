اللوتري الأمريكي.. موعد إغلاق التقديم لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إغلاق التقديم لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لكونها توفر سبل آمنة للهجرة دون استغلال أو تعرض مواقف غير قانونية، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح باب التقديم والشروط اللازمة.

موعد إغلاق التقديم لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

حددت الولايات المتحدة الأمريكية USA موعد إغلاق التقديم لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 وحتى يوم 9 نوفمبر 2023 وذلك للدول ( بنغلاديش، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، هايتي، هندوراس، الهند، جاميكا، المكسيك، نيجيريا، الباكستان، الفلبين، جمهورية كوريا، فنزويلا، فيتنام).

وعلى المتقدمين للقرعة اللوتري الحذر من الرسائل البريد الإلكتروني ورسائل الاحتيال حيث يمكن إرسال رسائل عبر رقم الهاتف المحمول للمتقدم بأنه فاز بهجرة مجانية، أو رسالة تتضمن زيادة فرصتك في الفوز في حالة دفع مبلغ مالي، أو أنه يمكن التقديم من خلال موقع أخر غير موقع الهجرة الرسمي).



رابط التقديم في اللوتري 2023

يستطيع المواطنين من الـ 18 دولة المسموح لهم بالتقديم في اللوتري الأمريكي استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي لقرعة الهجرة العشوائية 2023 للولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال استمارة نموذج واحد (DS-5501) وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع اللوتري من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الهجرة العشوائية.

تحديد البلد المتقدم منها الراغب في الهجرة.

إدخال البيانات اللازمة عن المتقدم بدقة (الاسم رباعي باللغة الإنجليزية، الرقم القومي، المؤهل الدراسي، محافظة الإقامة،…).

تحميل صور شخصية للراغب في الهجرة.

إدخال رقم الهاتف المحمول للمتقدم.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

الأوراق اللازمة للتقديم في اللوتري 2024

حددت الخارجية الأمريكية الأوراق اللازمة للتقديم في اللوتري 2024 وهى كما يلي:-

أصل شهادة الميلاد + صورة منها.

أصل شهادة التجنيد + صورة منها.

أصل الفيش والتشبيه.

تقرير طبي باللحالة الصحية للمتقدم.

أصل المؤهل الدراسي.

صورتين شخصية 5*5 بخلفية بيضاء.

قسيمة الزواج إن وجدت.

جواب المقابلة.

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