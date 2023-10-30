الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عالم

لينك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 وسعرها

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

حددت الخارجية السعودية خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية الكترونيًا للراغبين في الحصول على تأشيرة السعودية سواء للسياحة أو السفر للعمل أو زيارة للأقارب، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 عبر منصة التأشيرات التي خصصتها السعودية لذلك.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

يمكن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية https://visa.mofa.gov.sa/

اختيار خدمات الإقامة والجوازات من قائمة الخدمات المتاحة، تسجيل الدخول بحساب المستخدم الخاص بك إذا لم يكن لديك حساب مستخدم، فيمكنك إنشاء حساب جديد من خلال النقر على خيار "إنشاء حساب جديد".

الانتقال إلى قسم الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، إدخال رقم جواز السفر الخاص بك، الضغط على زر "استعلام".

وسيتم عرض نتائج الاستعلام على الشاشة، والتي تتضمن حالة التأشيرة (مقبول، مرفوض، قيد المراجعة)، وتاريخ الإصدار، وتاريخ الانتهاء، ونوع التأشيرة، ومدة الإقامة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 وشروط ومستندات استخراجها

بالمجان.. خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية إلكترونيًا 2023

كيف الحصول على تأشيرة السعودية؟

يمكنك الحصول على تأشيرة السعودية من خلال التسجيل في منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة من الرابط السابق، ثم تعبئة نموذج طلب التأشيرة الإلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة. تشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

  • جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
  • صورتين شخصيتين حديثتين.
  • تذكرة ذهاب وعودة.
  • حجز فندق أو إقامة.
  • خطاب دعوة من شخص مقيم في المملكة العربية السعودية.

دفع رسوم التأشيرة، وتبلغ رسوم التأشيرة السياحية 300 ريال سعودي. 

الحصول على التأشيرة الإلكترونية، وسيتم إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله في نموذج طلب التأشيرة. يجب طباعة التأشيرة الإلكترونية والاحتفاظ بها معك عند السفر إلى المملكة العربية السعودية.

كم سعر تأشيرة الدخول للسعودية؟

حددت الخارجة السعودية سعر تأشيرة الدخول للسعودية والتي يتم دفعها عبر الانترنت، تُدفع رسوم الخدمة البالغة 300  ريالًا سعوديًا -شاملة ضريبة القيمة المضافة  بالبطاقة في مركز تقديم طلبات التأشيرة وغير قابلة للاسترداد.

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الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 وشروط الحصول عليها

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