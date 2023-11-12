تعرف على موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024

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موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، و يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواعيد امتحانات الترم الأول في هذا العام وفقًا للخريطة الزمنية، بدأ في 30 سبتمبر 2023 على أن ينتهي في 25 يناير 2024، وستبدأ امتحانات التيرم الأول في الأحد 14 يناير 2024، كما ستبدأ امتحانات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية وجدارات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية في الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 ستبدأ من 6 مايو حتى 23 مايو المقبل.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وستنتهي يوم الخميس 25 يناير 2024، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 للجامعات، وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

وتكون بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني طوال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد المختلفة.