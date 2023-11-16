استعدادًا لبدء الدراسة.. رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة "الأعلى للجامعات"

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وفد لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية لبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية "بنظام الساعات المعتمدة"، بحضور الدكتور حمدي حسانين، القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور حازم المشنب، عميد كلية العلوم، والدكتور حمدي الشريف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح النعماني، أن زيارة اللجنة جاءت بهدف التأكد من توافر كافة الموارد المادية والبشرية للكلية مثل استكمال الهيئة التدريسية، المعامل البحثية، المكتبات، القاعات الدراسية، الملاعب، الكافتيريات والمراكز الطبية، وذلك تمهيدًا لبداية الدراسة بالكلية، مؤكدًا سعي الجامعة بشكل دائم إلى إتاحة المزيد من المجالات والتخصصات الجديدة والمميزة، التي تخدم قضايا المجتمع والبيئة، حيث أن مجال الدراسة بالكلية سيسهم بشكل قوي في دراسة المشكلات البيئية وإيجاد حلول لها، وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها، بالإضافة إلى التفاعل مع القضايا البيئية الإقليمية والعالمية، والسعي لتنمية الشراكات مع مختلف المؤسسات المناظرة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور حمدي حسانين أن اللجنة التي ضمت كلًا من الدكتور مختار يوسف إبراهيم نائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق للدراسات العليا والبحوث - أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة الإسكندرية، الدكتور جمال عبدالعزيز عنان عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق والدكتور ممدوح عرفة عميد معهد الدراسات العليا البيئية بجامعة السادات، قد أشادت بالإمكانات والموارد البشرية وأوصت بجاهزية الكلية لبدء الدراسة وقبول طلاب لفصل الربيع (الترم الثاني) للعام الجامعي 2023-2024.

فيما نظمت حاضنة مسار بجامعة سوهاج، جلسة نقاشية حول الاقتصاد الدائرى وإدارة المخلفات الزراعية، وذلك بحضور السيدHedzer Roodenburg خبير الاقتصاد الدوار وخفض الكربون، وعدد من مؤسسي بعض المشروعات الناشئة بالمحافظة التي تعمل في إدارة المخلفات الزراعية والحرف اليدوية، وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة وضعت عددًا من الخطط والبرامج التنفيذية والتي من شأنها دعم التنمية المستدامة في محافظة سوهاج، حيث يتم توجيه البرامج المقدمة من خلال حاضنة مسار لدعم المشروعات الناشئة في مجالات الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات الزراعية والزراعة البيئية الذكية، مما يهدف إلى تقليل الهدر في الموارد الطبيعية وخفض استهلاك الطاقة والمواد الخام، مما يعتبر الحل الأمثل للتحديات البيئية.

وأكد النعماني على أن الجامعة تسعى إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لصقل وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، ليصبحوا قادرين ومؤهلين لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار، أن الجلسة النقاشية تضمنت إجراء مناقشات بين الخبير الهولندي وأصحاب المشروعات الناشئة، وذلك للتعرف على التحديات التي تواجههم والخدمات الفنية والاستشارية التي يرغبون الحصول عليها، من خلال حاضنة مسار، مشيرًا إلى أن الخبير الهولندي ناقش مع إدارة الحاضنة الخطة التدريبية المزعم تنفيذها لتدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس في مجال الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات، والذين من المتوقع أن ينقلوا خبراتهم الفنية المكتسبة لأصحاب المشروعات الناشئة في محافظة سوهاج من خلال التدريبات والجلسات الاستشارية التي تقدمها حاضنة مسار.