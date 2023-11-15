وكيل "صحة سوهاج" يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الهلال

تفقد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى الهلال بسوهاج والتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بمرافقة الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية وكان في استقبالهم الدكتور محمد حسن ياسين رئيس فرع التأمين الصحي بسوهاج والدكتور محمد عبدالرحيم مدير المستشفى وعدد من مسئولي المستشفى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة ومدير فرع التأمين الصحي ومرافقوهم الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفي وأقسامها المختلفة.

حيث تم تفقد قسم الاستقبال والأشعة العادية والمقطعية والمعامل والحضانات والعمليات والعنايات ووحدة الغسيل الكلوي والأقسام الداخلية والصيدلية وأقسام المستشفى الأخرى.

ومن جانبه اكد وكيل وزارة الصحة، أن مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تعد صرح متميز لتقديم الخدمة الطبية للمرضي ويعمل بها نخبة من أمهر اطباء المحافظة، لافتًا الي مستوي الخدمة المتميزة واساليب وسياسات مكافحة العدوي، مثمنًا جهود المستشفى في خدمة المرضي بالمحافظة.