27 جنيها للكيلو.. رئيس حي غرب سوهاج يشرف على توزيع 4 أطنان سكر

قامت الوحدة المحلية بحى غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطورى، بالتنسيق مع مديرية التموين، بالإشراف على توزيع 4 أطنان سكر بسعر 27 جنيه للكيلو، بمنفذ سوبر ماركت بمنطقة نجع مطرود دائرة الحى.

يأتي ذلك لتخفيف العبء على المواطنين، وتوفيره بأسعار مخفضة، تنفيذا لتعليمات الدولة لمحاربة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهلهم، وتنفيذًا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية، وتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بتوفير السلع الأساسية ومراقبة الأسعار.

وقال الشطوري، إنه جار التنسيق والتواصل المستمر مع مديرية تموين سوهاج، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة لمراقبة الأسعار بالأسواق بنطاق حي غرب سوهاج.