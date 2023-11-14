الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

27 جنيها للكيلو.. رئيس حي غرب سوهاج يشرف على توزيع 4 أطنان سكر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت الوحدة المحلية بحى غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطورى، بالتنسيق مع مديرية التموين، بالإشراف على توزيع 4 أطنان سكر بسعر 27 جنيه للكيلو، بمنفذ سوبر ماركت بمنطقة نجع مطرود دائرة الحى.

يأتي ذلك لتخفيف العبء على المواطنين، وتوفيره بأسعار مخفضة، تنفيذا لتعليمات الدولة لمحاربة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهلهم، وتنفيذًا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية، وتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بتوفير السلع الأساسية ومراقبة الأسعار.

وقال الشطوري، إنه جار التنسيق والتواصل المستمر مع مديرية تموين سوهاج، لتوفير السلع الأساسية  بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة لمراقبة الأسعار بالأسواق بنطاق حي غرب سوهاج.

الوحدة المحلية أحمد الشطورى العبء على المواطنين بأسعار مخفضة مجلس الوزراء محافظ سوهاج حي غرب رؤية مصر ٢٠٣٠

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