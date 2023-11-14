"آثار سوهاج" تنظم ندوة توعوية حول "الصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية"

نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الآثار بجامعة سوهاج بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة توعوية بعنوان "التوعية بالصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية"، والتي حاضر فيها الدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، وذلك بقاعة الدكتور أحمد الصاوي بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

وأشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بموضوع الندوة التى تأتي في إطار توجه الدولة للعمل على تنمية الأسرة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال التعامل مع القضايا السكانية المختلفة، وأهمها تحدي الزيادة السكانية، وتأثيره السلبي على التنمية برفع معدلات البطالة والفقر.

وأكد على أهمية المساهمة في دعم جهود الدولة في بناء الوعي المجتمعي عامة والجامعي خاصة حول قضية الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة باعتبارها ضمن أولويات الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية وتكوين أسرة ناجحة.

ومن جهته؛ أكد الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، على أن موضوع الندوة يتسق مع توجيه القيادة السياسية بحتمية التصدي لتحدي الزيادة السكانية، حتي يمكن تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها، مشيرًا إلى أن الهدف منها ليس بطرح المعلومات الخاصة بالصحة الإنجابية وما تتضمنه من أبعاد فقط، بل ما تشمله القضية السكانية من جوانب وتأثيرات سلبية بوجه عام، مثل تأثير الزيادة السكانية السلبية على النمو الاقتصادي.

وأشار الدكتور أحمد النحاس، إلى أن هذه الندوة تأتى ضمن مبادرة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لنشر التثقيف والوعي المجتمعي للصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، حيث تناولت الندوة التعريف بالصحة الإنجابية ومراحلها المختلفة، التوعية بمخاطر الزواج المبكر، بالإضافة إلى الحديث عن مبادرة الفحص الطبي قبل الزواج، وعرض أهم مراحل الصحة الإنجابية، وكذلك شرح أنواع وسائل تنظيم الأسرة.