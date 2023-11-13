رئيس "مياه سوهاج" يُتابع انتظام العمل بمحطات الشرب والصرف الصحى

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، اليوم الإثنين، محطة مياه البلينا السطحية المرشحة بمركز البلينا ومحطة مياه العوامر قبلى الارتوازى بمركز جرجا ومحطة معالجة صرف صحى جرجا ومحطة رفع صرف صحى المنطقة الصناعية ومحطة رفع صرف صحى المحاسنة بمركز جرجا.

وتابع رئيس الشركة خلال الجولة، الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، إضافة إلى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

"مياه سوهاج" تشارك بمعرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

فيما شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بمعرض المؤتمر الوطنى الثانى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذى ياتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المحافظين من بينهم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

واوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة شاركت بمشروع التخلص الامن من الحماة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحى وتحويلها الى سماد عضوى.

وأشار الدكتور منصور صابر على نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المعامل والجودة، إلى أن المشروع يقوم بالتخلص الآمن من مخلفات محطات معالجة الصرف الصحى وإعادة استخدامها ويساهم المشروع فى الحفاظ علي البيئة وتقليل الانبعاثات والحفاظ على الصحة العامه وتنفيذ متطلبات الدولة نحو التنمية الزراعية بتحويل الحماة الناتجة من محطات المعالجة الى سماد عضوى خالى من أى ملوثات او بكتيريا وصالح للاستخدام فى الاراضى الجديد وتحقيق عائد اقتصادى للشركة.