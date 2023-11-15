الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وموعد الامتحانات

العام الدراسى الجديد
العام الدراسى الجديد

يتابع الطلاب وأولياء الأمور تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد من خلال البحث عن الخريطة الزمنية  pdf، على محرك البحث الاجتماعي جوجل

ويمكن لكل أولياء الأمور والطلاب والمعلمين متابعة موقع "الدستور" للتعرف الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/ 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022 _٢٠٢٣ لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس المصرية الرسمية الخاصة والخاصة للغات.

يمكن الحصول علي الخريطة الزمنية للعام الدراسي بصيغة pdf وتحميل المعلومات من خلال الدخول علي موقع الوزارة وتحميل الرابط من هنا

وأوضحت الخريطة الزمنية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد عدد الأسابيع الدراسية للعام الدراسي الحالي حيث تصل أسابيع الدراسة إلى 35 أسبوعا على النحو التالي:-  

يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر  الماضي 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى(جدارات) يوم الثلاثاء 9  يناير 2024.

 

موعد امتحانات نصف السنة 2024 لطلاب المدارس والكليات

تعليمات لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن تسجيل استمارات امتحانات نصف العام

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 

  • بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.
  • بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.
  • بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.
  • يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
  • تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليهاقانونيًا.
  • وتم مدة إجازة نصف العام أسبوعين أخرين على أن تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8  فبراير 2024،

وأوضحت الوزارة انه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما

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موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2024

الخريطة الزمنية للعام الدراسي إجازة نصف العام الفصل الدراسي الثاني إمتحان الفصل الدراسى الأول وزارة التربية والتعليم

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