الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليمات لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن تسجيل استمارات امتحانات نصف العام

الإعدادي
الإعدادي

وجهت المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية، تعليمات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بشأن تسجيل استمارات التقدم لامتحانات نصف العام الدراسي الجاري 2023-2024 م.

الأوراق المطلوبة

وطالبت المدارس من الطلاب ضرورة إحضار الأوراق المطلوبة للاستعداد لتجهيز الاستمارات، وهي كالتالي: 
١. إيصال سداد المصروفات الدراسيه (مصاريف الكتب)، +اربع صور من الايصال
٢. أصل إيصال سداد مصروفات الامتحانات ١٦٥جنيها في البريد وصورتين من الإيصال سيتم تفعيلها في البريد من أول ديسمبر 
٣. ٤ صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس ٤×٦ مطبوع عليها الاسم بالكمبيوتر
٤. واحد طابع تعليمي ١٠ جنيهات

نائب وزير التعليم يكشف لـ"الدستور" الخريطة الزمنية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024


الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي بدأت السبت ٣٠ سبتمبر الماضي، وتستمر إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

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وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، باجمالي عدد اسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا علي النحو التالي:-

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧-بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

المدارس الإعدادية طلاب الصف الثالث الاعدادي إيصال سداد المصروفات نصف العام الدراسي الجاري تسجيل استمارات التقدم لامتحانات

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