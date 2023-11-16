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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الاول

يبحث الكثير موعد الطلاب عن موعد امتحانات الترم الاول للعام الدراسي الجديد 2024، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم مود  امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وتبدأ يوم الأحد 14 يناير 2024،  بينما يبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وينطلق امتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024 

ووفقا للجدول الزمني للعام الدراسي،تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، على أن تستمر حتى الخميس الموافق 8 فبراير المقبل، وتصل مدة إجازة نصف العام إلى أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024.

وفي الجامعات تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للكليات والمعاهد يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي امتحانات الترم الأول 2023- 2024 في الجامعات يوم الخميس 25 يناير 2024، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 للجامعات.

كما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات 2024، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، لينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 30 مايو 2024.

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للمدارس والجامعات.. موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023-2024 للتعليم العام والأزهرى

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تعليمات لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن تسجيل استمارات امتحانات نصف العام

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024 

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2024 (الميدتيرم) بكليات الجامعة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، وفي إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم إعلان جداول وأماكن امتحانات الميدتيرم لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مشيرًا إلى أن الكليات استعدت لعقد الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك.

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