الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة عين شمس تدشن جائزة للرواد تقديرا لدور علمائها في العام 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اعتمد مجلس جامعة عين شمس بجلستة الماضية برئاسة  الدكتور محمد ضياء زين العابدين لائحة جائزة جامعة عين شمس للرواد  بمجالاتها المختلفة على أن يتم تفعيلها في هذا العام 2023.

ومن الجدير بالذكر أن جائزة الجامعة للرواد هي جائزة  تم تدشينها تقديرا لدور علماء الجامعة الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية الحافلة، وذلك إضافة لجائزة الجامعة التقديرية لكبار العلماء وكذلك جائزة الجامعة التشجيعية لشباب العلماء.

تمنح الجامعة جوائز الرواد لأحد السادة أعضاء هيئة التدريس من الرواد بواقع عدد (6 جوائز) في المجالات الآتية:
-  العلوم الأساسية 
- العلوم الطبية
-العلوم الهندسية
- العلوم الزراعية
- العلوم الإنسانية والاجتماعية
- العلوم التربوية

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوائز الجامعة للرواد وشروطها ضرورة الدخول على الملف المرفق
ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز وذلك بحد أقصى 15 ديسمبر 2023  حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط
http://staff.asu.edu.eg/ar/ainshamsAwards/apply

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رئيس جامعة عين شمس: ضرورة تطوير أفكار الطلاب المتميزة وتقديمها كمشاريع صغيرة تخدم المجتمع

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"مهارات الإعلامى الرياضى" ورشة عمل بكلية الإعلام جامعة عين شمس

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التعليم العالى: نولى أهمية كبيرة بالأنشطة الطلابية والبطولات الرياضية لطلاب الجامعات

وكان قد وجه الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس بأهمية استثمار أفكار الطلاب المتميزة  و تطويرها وتقديمها فى صورة مشاريع صغيرة تخدم المجتمع.


كما أعلن  عن إقامة معرض دائم داخل الحرم الجامعى لتسويق عدد من منتجات الكليات المتميزة مضيفًا أن إدارة الجامعة تهدف لتحقيق إكتفاء ذاتى لكلياتها بإستثمار منتجات الكليات المتنوعة لخدمة المجتمع الجامعي على اختلاف شرائحه وذلك خلال افتتاح  معرض تسويق منتجات الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

 

جائزة جامعة عين شمس للرواد جامعة عين شمس علماء الجامعة الريادي جائزة الجامعة التشجيعية مشوار الحياة العلمية جائزة الجامعة التقديرية

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