السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مهارات الإعلامي الرياضي" ورشة عمل بكلية الإعلام جامعة عين شمس

أسرة طلاب من أجل
أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "مهارات الإعلامي الرياضي" بكلية الإعلام، وذلك تحت رعاية الدكتور  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور. هبه شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام.

حاضر بورشة العمل الإعلامي الرياضي هاني حتحوت خريج قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، والذى شرح مشواره المهنى والمشاكل التي واجهته وكيف تغلب عليها.

كما تحدث عن رهبة الكاميرا وكيف  يشعر المقدم بالتوتر عند وقوفه أمام الكاميرا لتقديم برنامجه، وأضاف حتحوت أن رهبة الكاميرا  تؤكد احترام المذيع لجمهوره ورغبته فى تقديم أفضل ما لديه.

تناولت الورشة خمسة محاور أساسية: فن التعامل مع الكاميرا، أسس قراءة نشرات الأخبار الرياضية، الارتجال أمام الكاميرا، إدارة المقابلات التلفزيونية والمداخلات الهاتفية، والفرق بين الإعلامي الرياضي والإعلامى المتخصص فى المجالات الأخرى.

واستهدفت ورشة العمل تنمية مهارات الطلاب  في مجال الإعلام الرياضي وتأهيلهم لسوق العمل. 

وتفاعل حتحوت مع الطلاب وقام  بتدريبهم على قراءة النشرات الإخبارية الرياضية والتعليق علي أداء الطلاب، كما تناول بالشرح والتدريب الوقفات والسكنات وغيرها من أساليب الأداء الإعلامى.

شهدت الورشة تفاعلا كبيرا من الطلاب، وانتهت فاعليات الورشة بتكريم الإعلامي الرياضي هانى حتحوت والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب.

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وفي سياق آخر أكد وزير التعليم العالي  علي عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مستعرضًا نماذج التعاون الناجحة بين البلدين، التي تعكس أواصر الصداقة بينهما.

وأشار الدكتور  أيمن عاشور إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، موضحًا نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية

جامعة عين شمس أسرة طلاب من أجل مصر مهارات الإعلامي الرياضي ورشه عمل الاعلام طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس عميد كلية الإعلام

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