جامعة عين شمس تشارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني

شاركت جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر وطلاب إتحاد طلاب الجامعة ومجالس الإتحاد والأسر والكيانات الطلابية بالكليات وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قد أعلنت جامعة عين شمس تنفيذًا لقرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعلان حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، منذ يومين وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وخرجت العديد من المظاهرات من كليات جامعة عين شمس المختلفه للتنديد بالعدوان السافر علي الاشقاء الفلسـطينين ولدعم الموقف الرافصٰ لتهحٖيرهم واحتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وتأييدا لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية

وردد الطلاب هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى منها " القدس عربية، الفلسطينين اصحاب الارض" «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينين»وقاموا برفع علم فلسطين

و أكد الطلاب المشاركون أن كل القوانين والاعراف الدولية ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم ورفضهم مخطط إسرائيل لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، حيث إنه بمثابة نقل الصراع من قطاع غزة إلى سيناء ما يؤدي إلى زعزعة أمن مصر. ت

الجامعات المصرية تعلن دعمها وتأييدها موقف مصر والقيادة السياسية

وكانت قد أعلنت الجامعات المصرية عن دعمها وتأييدها موقف مصر والقيادة السياسية بشأن أحداث غزة والقضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها الكامل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، ورفضها التهجير القسرى للفلسطينيين.

وخرج الآلاف من طلاب الجامعات فى مظاهرات حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.