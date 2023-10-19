مظاهرات حاشدة لطلاب جامعة عين شمس للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

خرجت العديد من المظاهرات من كليات جامعة عين شمس المختلفة للتنديد بالعدوان السافر على الأشقاء الفلسطينيين ولدعم الموقف الرافض لتهجيرهم واحتجاجًا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وتأييدًا لموقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية إجمالًا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، وفوض المتظاهرون الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.



وردد الطلاب هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى منها "القدس عربية، الفلسطينيون أصحاب الأرض" «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينين» وقاموا برفع علم فلسطين.

هذا وقد أكد الطلاب المشاركون أن كل القوانين والأعراف الدولية ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم ورفضهم مخطط إسرائيل لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، حيث إنه بمثابة نقل الصراع من قطاع غزة إلى سيناء ما يؤدي إلى زعزعة أمن مصر.

ورفع المشاركون في الوقفة علم مصر وعلم فلسطين، مؤكدين دعمهم لموقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

وأعلنت جامعة عين شمس عن أنه استكمالًا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لقرر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، تم إعلان حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة نظمت حملة تبرع بالدم في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، وتضامنًا إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، ولتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

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