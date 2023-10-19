مسيرة طلاب جامعة عين شمس تضامنا مع القضية الفلسطينية (صور)

نظم طلاب جامعة عين شمس، اليوم الخميس، مسيرة دعمًا للقضية الفلسطينية وإعلان رفض عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع القصف والعنف، وردد الطلاب هتافات تعاطفًا مع أهالي غزة خاصة بعد جرائم العدوان الإسرائيلي مرددين: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، غزة غزة رمز العزة".

إعلان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة

وأعلنت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

المصريون يتظاهرون دعما للقضية الفلسطينية

وكان مئات الآلاف من المصريين لدعم القضية الفلسطينية وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي من منع التهجير ورفض تصفيه القضية علي حساب سيناء.

وحمل المواطنون إعلام فلسطين ومصر ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بعد المجزرة التي حدثت أمس داخل مستشفى المعمداني في غزة في قصف وحشي راح ضحيته مئات الأهالي.

وأعلن المصريون تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وتفويضه في أي قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة.

كما شهدت نقابة الصحفيين، أمس، وقفة احتجاجية حاشدة، احتجاجًا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، أعلن خلال الصحفيون من أعضاء الجمعية العامة للنقابة موقفهم الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الإسرائيلي.

وردد المشاركون: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، وحمل العديد من المشاركين لافتات دون عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها:" من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"ولا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

طلاب جامعة عين شمس

طلاب جامعة عين شمس

طلاب جامعة عين شمس