الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة دمياط ينظمون مسيرة دعم للقضية الفلسطينية في ميدان الكتب

جامعة دمياط
جامعة دمياط

نظم طلاب جامعة دمياط، ظهر اليوم الخميس، وقفة ومسيرة تضامنية أمام ميدان الكتب بالجامعة دمياط، احتجاجًا على القصف الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى بقطاع عزة.

وردد الطلاب هتافات تضامنية مثل "القدس عربية" و"الفلسطينيين أصحاب الأرض"، رافعين علم فلسطين.  

وأعلن المشاركون في الوقفة عن تأييدهم لقرارات الرئيس عبدالفالح السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لمخطط التهجير الصهيوني.

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

مصر تعتبر القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية بغزة انتهاك خطير

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر، ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

كما نظم طلاب مدرسة محمد حسن الزيات الابتدائية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، وقفة دقيقة حداد في طابور الصباح على أرواح الشهداء الفلسطينين وتحية العلم المصري، بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم  الدكتور رضا حجازي.

ووجه الدكتور وزير التعليم بوقوف الطلاب خلال طابور الصباح الخميس بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

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