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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 إلكترونيا ورسوم تحريرها

استمارة الصف الثالث
استمارة الصف الثالث الإعدادي

زاد البحث عن خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 من قبل الألاف من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 حيث يتم تسجيل بيانات الطلاب في استمارة مؤهلة لحضور الامتحانات في كافة محافظات الجمهورية.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية معرفة خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تتلخص فيما يلي:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • تحديد ايقونة استمارة امتحانات الإعدادية.
  • اختيار العام الدراسي (2023-2024).
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في ملء الاستمارة المؤهلة للامتحانات بدقة.
  • تحديد المواد التي يدرسها الطالب في الترم الأول.
  • تحميل الأوراق اللازمة للاستمارة.
  • الضغط على كلمة حفظ.
  • تطبع الاستمارة ويتم تسليمها للمدرسة المقيد بها الطالب في المواعيد المحددة.

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موعد ملء استمارة امتحانات الإعدادية 2024

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد تسجيل للبيانات طلاب الشهادة الإعدادية حيث أكدت الوزارة في بيانات ضرورة إخطار اولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بسداد المصروفات الدرسية ورسوم الاستمارة في أحد فروع البريد المصري خلال الأيام المقبلة حتى يتثني لأبنائهم تسجيل الاستمارة والتي تتطلب إيصال الدفع.

وتصدر قريبا بوابة مركز معلومات التابع لوزارة التربية والتعليم بيان يوضح فيها الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل والتي تكون كافة وفقا لعدد طلاب الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم التسجيل عبر البوابة طوال الـ 24 ساعة دون توقف ويتم طبع الاستمارة وتسليمها للمدرسة المقيد بها الطالب.

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رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024.. الرسوم والأوراق المطلوبة

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تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم تسجيل استمارة الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بـ 158 جنيه ويتم تسديدها في أحد فروع مكاتب البريد المصري في كافة محافظات الجمهورية ويتم تسليم الايصال ضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة إلى المدرسة قبل انتهاء مدة التسجيل المقررة للطلاب في كافة المحافظات.

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