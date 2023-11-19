الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024.. الرسوم والأوراق المطلوبة

استمارة الامتحانات
استمارة الامتحانات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 من أكثر الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور حاليا قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 حيث تعد الاستمارة هى المؤهلة لدخول الامتحانات لطلاب 3 إعدادي في كافة مدارس بجميع محافظات الجمهورية.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024

تستعد كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات لتفعيل رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسجيل بيانات الطلاب في الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والتي تبدأ في شهر يناير المقبل 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي.

ومن المتوقع أن تبدأ مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات في وضع الجداول المنظمة للامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية وذلك تمهيدا لإعلانه في كافة إدارات التربية والتعليم والمدارس التابعة لها والاستعداد لها وفقا للمخطط الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي.

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رسوم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات رسميا لكافة مديريات التربية والتعيلم بالمحافظات بإخطار أولياء ـمور طلاب الشهادة الإعدادية بسداد رسوم الاستمارة المؤهلة للامتحانات وقدرها 158 جنيه في أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري بكافة محافظات الجمهورية وتسليم إيصال السداد للمدرسة المقيد بها الطالب.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي وتم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تستمر في كافة المدارس لمدة أسبوع وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات.

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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الإعدادية 

وفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات بكافة محافظات الجمهورية فإن الأوراق اللازمة لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية تتلخص فيما يلي:-

  • شهادة ميلاد الطالب المميكنة.
  • إيصال سداد المصروفات الدراسية.
  • إيصال سداد رسوم الاستمارة.
  • طابع دعم مشروعات تعليمية فئة عشرة جنيه.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

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