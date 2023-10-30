أخبار الظهيرة|تسليم 118 شاحنة إلى الفلسطينيين عبر معبر رفح.. ولا شكاوى من الامتحانات الشهرية

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم الإثنين ما بين آخر التطورات فى غزة وأخبار تعليمية، فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار الظهيرة.

الهلال الأحمر: تسليم 118 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، تسليم 24 شاحنة للهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية.

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة بلغت 118 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.



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وزير الإسكان يؤكد مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة الجولات الميدانية لمسئولي أجهزة المدن الجديدة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، مشددا على أهمية الزيارات الميدانية للمشروعات للمتابعة الدقيقة من مواقع العمل، وتذليل أي عقبات إن وجدت بهدف الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية في أسرع وقت وبأعلى جودة، بجانب التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة وعدم إسناد مشروعات لها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان سير العمل بعدد من المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أن مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة مدن (الشيخ زايد - حدائق العاصمة – العبور الجديدة – الصالحية الجديدة – المنيا الجديدة - طيبة الجديدة) وغير ذلك، قاموا مؤخرًا بجولات تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بالمشروعات السكنية والخدمية وأعمال المرافق، والتطوير، واستكمال تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة وجودة.

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مروة عيد: توقعت ردود الأفعال على "صورة وصورة".. وأحلم بتقديم أدوار كوميدية

أعربت الفنانة مروة عيد، عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تتلقاها على دورها فى مسلسل "صوت وصورة" أمام النجمة حنان مطاوع، مؤكدة أنها تواصل تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل خلال الأيام الحالية بقيادة المخرج محمد عبد التواب "توبة" الذى تشعر بالفخر بالتعاون معه خاصة أنه يخلق روح الأسرة المتعاونة مع فريق العمل بأكمله خلال كواليس التصوير.

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"التعليم": لا شكاوى من الامتحانات الشهرية في المدارس

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا شكاوى من الامتحانات الشهرية، التي بدأت أمس في عدد من المدارس، ومن المقرر أن تبدأ في أول شهر نوفمبر في مدارس أخرى.

وأشارت المصادر، إلى أن اختبارات الشهر سيتم تصحيحها على مستوى المدرسة، وسيتم تقييم الطلاب من خلال الاختبارات الثلاثة من بينهم أختبارين للشهر واختبار الفصل الدراسي الأول.

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