وزير الإسكان يؤكد مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة الجولات الميدانية لمسئولي أجهزة المدن الجديدة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، مشددا على أهمية الزيارات الميدانية للمشروعات للمتابعة الدقيقة من مواقع العمل، وتذليل أي عقبات إن وجدت بهدف الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية في أسرع وقت وبأعلى جودة، بجانب التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة وعدم إسناد مشروعات لها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان سير العمل بعدد من المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أن مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة مدن (الشيخ زايد - حدائق العاصمة – العبور الجديدة – الصالحية الجديدة – المنيا الجديدة - طيبة الجديدة) وغير ذلك، قاموا مؤخرًا بجولات تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بالمشروعات السكنية والخدمية وأعمال المرافق، والتطوير، واستكمال تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة وجودة.

وفي ذات السياق، قام المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الجهاز بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير لمداخل المدينة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لإدارة العمران واستكمالا للجولات المرورية، حيث شملت الجولة المرور على مداخل المدينة بداية من مدخل المدينة رقم ٢ بمحور ٢٦ يوليو، ثم مداخل المدينة (٣، ٤، ٥، ٦) بمحور العبور "وصلة دهشور سابقًا".

وأكد المهندس أحمد محمد عبدالرازق ضرورة تكثيف الأعمال الخاصة بالصيانات الدورية لكل الأعمال الخاصة بالزراعة وتنسيق الموقع والطرق والنظافة بمداخل المدينة والمحاور الرئيسية حيث إنها عنوان المدينة، كما أكد على التواجد الميدانى لكل المسئولين والإدارات التنفيذية لضمان حسن سير الأعمال والارتقاء الدائم بمستوى إدارة العمران بالمدينة.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، للقيام بجولة تفقدية بمدينة العبور الجديدة.

واستهل مساعد نائب رئيس الهيئة الزيارة بتفقد مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها بالمدينة وتشمل: طريق R3 بطول ٥،٨ كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائرى الأوسطى وكذلك طريق R4 بطول ١١،٢ كم الرابط بين الطريق الدائرى الأوسطى وطريق الإسماعيلية الصحراوي، كما تفقد أعمال الميدان المقرر تنفيذه بالمدخل الرئيسى للمدينة من على طريق القاهرة/ إسماعلية الصحراوى أمام مدينة الشروق، وكذا تفقد محطة المعالجة المدمجة ( كومبكت ) طاقة ١٠٠٠م ٣ يوم/ بالحى الـ١٤ بالمدينة.

وأثني "محمود" على الجهد المبذول من القائمين على المشروعات، موجهًا بالالتزام بتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والكود المصري، والالتزام بالانتهاء من الأعمال طبقا للبرامج الزمنية كما وجه الشكر للعاملين.

ومسئولو أجهزة عدة مدن في جولات تفقدية شملت مشروعات سكنية وخدمية وأعمال مرافق وتطوير وغيرها

وفي سياق متصل، قام المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمآخذ المياه العكرة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بتنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وأوضح "شاهين" أنه تم تنفيذ مأخذ المياه العكرة الذي يقع بمركز القصاصين على ترعة الإسماعيلية المغذي لمحطة تنقية مياه الصالحية الجديدة الرئيسية، بهدف تلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة من المياه، وتبلغ طاقته التصميمية 37000 م3/ يوم، وذلك لخدمة المدينة.

وفي ذات السياق، قام المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بالمرور على بعض المشروعات الجاري العمل بها بالمدينة ومنها، الممشى السياحي بالحي الخامس- رفع كفاءة الحي الرابع، مؤكدًا الاهتمام بأعمال النظافة وإزالة المخلفات والالتزام بالمواصفات الفنية أثناء التنفيذ.

كما قام رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة بتفقد مشروع مدرسة تعليم أساسي سعة ٤٢ فصلا بمنطقة ٢١٩ عمارة بسكن كل المصريين، ومنطقة ٨٥ عمارة بحي القرنفل ضمن المشروع و"٣٢عمارة" بالمشروع، وأعمال الأسفلت بالمجاورة الرابعة بمنطقة 840 فدانا "حي الزهراء"، موجهًا بالاهتمام بأعمال النظافة والالتزام بالبرامج الزمنية، وكذا تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات تواجه الشركات العاملة، مع ضرورة الالتزام بالتنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس محمود عبدالله، نائب رئيس الجهاز للإسكان، بعض المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث بدأ الجولة بالمرور على أعمال إنشاء قسم شرطة حدائق العاصمة ومجمع الخدمات الشرطية ب الذى ينفذ على مساحة فدانين، ويتكون المشروع من عدة مبانٍ رئيسية لتقديم الخدمات التابعة لوزارة الداخلية، وتشمل خدمات إدارة الأحوال المدنية ووحدة الإطفاء وإدارة الجوازات والهجرة وإدارة تصاريح العمل، وقد بدأ العمل بالمشروع فى مطلع عام 2023.

كما تفقد المهندس عمار مندور مدرسة الزهور للتعليم الأساسى، وتحتوى المدرسة على ٦٦ فصلا، حيث وجه بإنهاء الملاحظات بالمدرسة فى أسرع وقت حرصًا على سير العملية التعليمية بانتظام، وتشجيع أصحاب الوحدات السكنية على الإقامة بالمدينة.

كما قام رئيس الجهاز بالمرور على موقع الموقف الإقليمى بالمدينة واطلع على نسب الإنجاز بالمشروع، مشددًا على المسئولين بالجهاز بضرورة تكثيف العمل بالموقف الإقليمى وتوفير الخامات اللازمة للانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة، وحرصًا على استكمال توفير الخدمات بالمدينة.

واستكمل "مندور" الجولة بتفقد الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور محدودى الدخل ومحور متوسطى الدخل، مشددًا على تكثيف الأعمال بالمواقع والعمل بنظام الورديات لإنهاء الأعمال، كما تم المرور على أعمال تنسيق مواقع العمارات المنفذة لتوفير المساحات الخضراء المناسبة، وكذا المرور على أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمدينة، مؤكدًا ضرورة البدء فى زراعة المساحات الخضراء الجاهزة للزراعة.

وواصل المهندس علاء عبد اللاه مصطفي، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة- المشرف علي مدينة الأقصر الجديدة، تفقد مواقع العمل بالمشروعات الجارية بمدينة طيبة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تم المرور على مشروع قناة وادي بري لحماية المدينة من أخطار السيول، ومتابعة نسبة الإنجاز بها.

كما تم المرور على مشروع أعمال تنفيذ (فرمة - سن - أسفلت) للحارة الخارجية للطريق الدائري على الحدود الشرقية لكردون المدينة بطول ٧ كم الذى يخدم جامعة الأقصر، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٥٠٪، وتم التشديد على الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة طبقا لكراسة الشروط والمواصفات.

وفي سياق متصل، تم المرور على منطقة العمارات بمنطقة ٦٢٠ فدانا بعدد ١١٤ عمارة بها ٢٧٣٦ وحدة سكنية جارٍ تسليمها لحاجزيها، موجهًا بإرسال إنذارات لأصحاب الوحدات التى تم تسلمها وغير مستغلة، بجانب التأكيد على أعضاء الضبطية القضائية بالمرور المستمر للتأكد من استغلال الوحدة والتواجد فيها في أوقات مختلفة، ووضع ملصق يفيد بذلك من أجل سرعة تنمية المدينة.