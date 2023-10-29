الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتجول بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة تقدم الأعمال بمختلف المشروعات

خلال الجولة
خلال الجولة

 الجزار يؤكد لمسئولي شركات المقاولات ضرورة بذل المزيد من الجهد للإسراع بمعدلات التنفيذ.. وزيادة أعداد العمالة.. قائلًا: "عايز المواقع خلية نحل"


تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقدم الأعمال، حيث يجرى الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجًا تم الانتهاء من تنفيذها، بالتوازى مع تنفيذ التشطيبات الداخلية، كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج، وتم الانتهاء من المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وعددًا من المحال، ورافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، لمسئولي شركات المقاولات العاملة فى مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ضرورة بذل المزيد من الجهد للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، وبأعلى جودة، وزيادة أعداد العمالة، قائلًا لهم: "عايز المواقع خلية نحل".
كما تفقد وزير الإسكان، الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلًا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليهًا، و364 عمارة، بإجمالى 8691 وحدة.
وتفقد الوزير، مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، والمُقامة على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

جدير بالذكر أنه للأسبوع الثالث على التوالي، يعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، والموقف التفصيلي لتنفيذ كل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، وذلك بحضور مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى، مؤكدًا أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة، من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا، نظرًا للموقع المتميز للمدينة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية بمنطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

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