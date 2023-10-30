الهلال الأحمر: تسليم 118 شاحنة إلى الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح

اعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن تسليم 24 شاحنة للهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية.

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة بلغت 118 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

وأشارت الجمعية إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة، بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



أبرز الدول التي قدمت مساعدات

وأشارت إلى أن أبرز الدول التي أرسلت المساعدات الإغاثية هي المملكة الأردنية الهاشمية وتونس والإمارات وباكستان والهند والجزائر وباكستان وروسيا والعراق والكويت وتركيا والبحرين وفنزويلا والمملكة المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى "التحالف الوطني" و"حياة كريمة" على المستوى المحلي، وتشارك الهلال الأحمر بمساعدات بلغت أكثر من 90 شاحنة من مختلف المحافظات والدول.

وأكدت الجمعية أنه خلال السنوات العشر الماضية، قدمت "الهلال الأحمر المصري" معونات إنسانية لإغاثة الشعوب التي عانت من كوارث، كما أقامت منشآت خدمية في العديد من المواقع لخدمة متضرري الكوارث، ومنها فلسطين وسوريا واليمن وغيرها.

"الهلال الأحمر المصري" تمد يد العون لدول العالم عند وقوع النكبات والكوارث



كما أوضحت أنه عند وقوع النكبات والكوارث، تمد "الهلال الأحمر المصري" يد العون لدول العالم، باعتبارها عضوًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ تحرص "الهلال" في حدود إمكاناتها على مساعدة الشعوب المنكوبة، إما بالتعاون مباشرة مع الجمعية الوطنية في البلد الذي يعاني من الكارثة أو بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ووكالة غوث اللاجئين، وغيرها.