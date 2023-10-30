الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: تسليم 118 شاحنة إلى الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

اعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن تسليم 24 شاحنة للهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية.  

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة بلغت 118 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

 وأشارت الجمعية إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة، بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
 

 أبرز الدول التي قدمت مساعدات 

وأشارت إلى أن أبرز الدول التي أرسلت المساعدات الإغاثية هي المملكة الأردنية الهاشمية وتونس والإمارات وباكستان والهند والجزائر وباكستان وروسيا والعراق والكويت وتركيا والبحرين وفنزويلا والمملكة المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى "التحالف الوطني" و"حياة كريمة" على المستوى المحلي، وتشارك الهلال الأحمر بمساعدات بلغت أكثر من 90 شاحنة من مختلف المحافظات والدول.

وأكدت الجمعية أنه خلال السنوات العشر الماضية، قدمت "الهلال الأحمر المصري" معونات إنسانية لإغاثة الشعوب التي عانت من كوارث، كما أقامت منشآت خدمية في العديد من المواقع لخدمة متضرري الكوارث، ومنها فلسطين وسوريا واليمن وغيرها.

 "الهلال الأحمر المصري" تمد يد العون لدول العالم عند وقوع النكبات والكوارث


كما أوضحت أنه عند وقوع النكبات والكوارث، تمد "الهلال الأحمر المصري" يد العون لدول العالم، باعتبارها عضوًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ تحرص "الهلال" في حدود إمكاناتها على مساعدة الشعوب المنكوبة، إما بالتعاون مباشرة مع الجمعية الوطنية في البلد الذي يعاني من الكارثة أو بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ووكالة غوث اللاجئين، وغيرها.

 

الهلال الأحمر: مصر تواصل إدخال المساعدات لقطاع غزة وفق جدول أولويات

الهلال الأحمر المصري الشاحنات الإغاثية المساعدات الوقود النكبات

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: غرفة عمليات مشكّلة بالتنسيق مع الجانب الفلسطينى لمعرفة احتياجاتهم الفعلية

التضامن توضح فى 5 خطوات كيفية الحماية من الأمراض المُعدية بالشتاء

الأربعاء.. بدء صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة

القباج: فخورون بالقيادة السياسية المصرية التى تبحث سبل التعاون لدعم غزة

القباج تشهد مؤتمر مؤسسة "بهية" التوعوى لرفع مستوى الوعى حول سرطان الثدى وأهمية الكشف المبكر

وزيرة التضامن: 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث طريق "القاهرة - الإسكندرية"

الهلال الأحمر: أدخلنا 84 شاحنة إلى غزة.. و1000 أخرى جاهزة أمام معبر رفح

بنك ناصر الاجتماعى يقدم أعلى عائد إسلامى على حسابات التوفير بنسبة 11%

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

تأجيل محاكمة عامل متهم بـ"التحرش" بسيدة أجنبية فى النزهة لـ2 نوفمبر

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

وسط تخبط نتنياهو.. ضغوط متزايدة على إسرائيل بسبب ملف المحتجزين لدى حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

دعم الصناعة في زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضي إسرائيل قدمًا في خطة إسقاط حماس ؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة